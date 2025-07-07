07:10  07 июля
В Киеве в озере обнаружили тело молодой женщины
02:25  07 июля
Теракт в Одессе: правоохранители задержали подрывника авто
07:30  07 июля
Россияне убили молодого тракториста вблизи Берислава
UA | RU
UA | RU
07 июля 2025, 11:05

В Закарпатье во время исполнения служебных обязанностей погиб пограничник

07 июля 2025, 11:05
Читайте також українською мовою
фото: ГПСУ
Читайте також
українською мовою

В Закарпатской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пограничник Чопского отряда - мастер-сержант Владимир Скловский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В понедельник, 7 июля, около 04:30 легковой автомобиль BMW X5 выехал со встречной полосы на ту, возле которой несли службу пограничники, и совершил наезд на бетонное сооружение.

"В результате наезда водитель внедорожника, 53-летняя жительница города Перечин с признаками алкогольного опьянения, нанесла старшему пограничному наряду Владимиру Скловскому тяжелые травмы, от которых он впоследствии скончался в больнице", - говорится в сообщении.

По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения".

Мастер-сержанту Владимиру Скловскому на момент гибели было 45 лет.

Напомним, в Закарпатье 16-летний мотоциклист врезался в мостик. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье ГПСУ смертельное ДТП ДТП
Надеялись на Словакию: в Закарпатье разоблачили еще одну схему для уклонистов
04 июля 2025, 16:47
В Закарпатье застройщика заставили возместить более 4 млн грн налогов
03 июля 2025, 19:08
Пограничники предупредили об ограничении движения в одном из пунктов пропуска в Закарпатской области
03 июля 2025, 14:33
Все новости »
03 июля 2025
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Шесть последних лет фактически потерявший субъектность Кабинет министров превратился в место, где беспрестанно "переставляют кровати", не понимая, что это не приносит никакого положительного результат...
01 июля 2025
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Зачем Руслану Марцинкиву и его фракции в городском совете Ивано-Франковска вдруг вздумалось побороться с абортами
27 июня 2025
Трамп и Зеленский на саммите НАТО. Что изменилось в Белом доме и чего ждать украинцам от войны
Неужели на американского нарцисса так повлиял костюм украинского президента?
24 июня 2025
Суды и протесты: как в селах борются против "оптимизации" больниц и школ
Существует масса случаев, когда местные органы власти принимали решения, игнорируя мнение общественности. Например, что касается школ и больниц, которые сегодня массово закрываются особенно в сельской...
За неделю пограничники ликвидировали около 200 окупантов и уничтожили более 150 единиц вражеской техники
07 июля 2025, 11:16
На Льовщине внедорожник столкнулся с фурой: пострадал подросток
07 июля 2025, 11:08
В Киеве будут судить эксправохранителя, совершившего смертельное ДТП
07 июля 2025, 10:48
Россияне массированно атаковали Запорожье "шахедами": 10 раненых, есть разрушения
07 июля 2025, 10:48
В Тернопольской области 24-летний мужчина может "сесть" на 8 лет за кражу скутера
07 июля 2025, 10:25
Обстрелы Днепропетровщины: ранены пять человек, горели школа и дома
07 июля 2025, 10:25
На Буковине служебный пес помог задержать нарушителей границы
07 июля 2025, 10:16
В Тернопольской области поезд травмировал пенсионерку
07 июля 2025, 10:07
РФ запустила по Украине ракеты С-300 и более 100 дронов: как отработала ПВО
07 июля 2025, 10:05
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Переставление кроватей. Как Кабмины Зеленского трансформировались и чем это завершится
Какие скандалы мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив пытается скрыть за "запретом абортов"
Все публикации »
Вадим Денисенко
Михаил Ткач
Виктор Шлинчак
Все блоги »