В Закарпатье во время исполнения служебных обязанностей погиб пограничник

фото: ГПСУ

В Закарпатской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб пограничник Чопского отряда - мастер-сержант Владимир Скловский

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

В понедельник, 7 июля, около 04:30 легковой автомобиль BMW X5 выехал со встречной полосы на ту, возле которой несли службу пограничники, и совершил наезд на бетонное сооружение.

"В результате наезда водитель внедорожника, 53-летняя жительница города Перечин с признаками алкогольного опьянения, нанесла старшему пограничному наряду Владимиру Скловскому тяжелые травмы, от которых он впоследствии скончался в больнице", - говорится в сообщении.

По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения".

Мастер-сержанту Владимиру Скловскому на момент гибели было 45 лет.

Напомним, в Закарпатье 16-летний мотоциклист врезался в мостик. В результате ДТП погиб несовершеннолетний пассажир.