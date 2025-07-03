Прикордонники попередили про обмеження руху на одному з пунктів пропуску в Закарпатській області
Змінився порядок пропуску транспортних засобів через пункт пропуску для автомобільного сполучення між Україною та Румунією «Солотвино – Сігету-Мармацієй»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
"Із 07 липня 2025 року буде встановлено періодичне призупинення оформлення транспортних засобів у будні дні з 9.00 до 15.00 (з понеділка по п’ятницю)", - йдеться у повідомленні.
Пішохідне сполучення зупинятися не буде.
Вказані заходи проводяться у зв’язку з реконструкцією мосту через річку Тиса. Очікується, що ремонтні роботи триватимуть впродовж 62 діб (до 3 вересня 2025 року).
Нагадаємо, на Закарпатті прикордонник під час служби втік за кордон і попросив притулку.
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