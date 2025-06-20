В Закарпатье правоохранители изъяли электронные сигареты и жидкости на 1,5 млн грн
Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области пресекли незаконное распространение подакцизных товаров
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.
Правоохранители установили местных жителей, наладивших продажу незаконно изготовленных электронных сигарет и жидкостей к ним. Реализация товаров осуществлялась под прикрытием легальной деятельности через сеть магазинов в Ужгороде.
В результате обысков были обнаружены и изъяты незаконно изготовленные электронные сигареты, жидкости к ним и другие составляющие.
Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,5 млн грн.
Напомним, через границу в Закарпатье пытались провезти 4000 пачек контрафактных сигарет.
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