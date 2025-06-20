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20 июня 2025, 16:46

В Закарпатье правоохранители изъяли электронные сигареты и жидкости на 1,5 млн грн

20 июня 2025, 16:46
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фото: Бюро экономической безопасности
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Детективы Территориального управления БЭБ в Закарпатской области пресекли незаконное распространение подакцизных товаров

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Бюро экономической безопасности.

Правоохранители установили местных жителей, наладивших продажу незаконно изготовленных электронных сигарет и жидкостей к ним. Реализация товаров осуществлялась под прикрытием легальной деятельности через сеть магазинов в Ужгороде.

В результате обысков были обнаружены и изъяты незаконно изготовленные электронные сигареты, жидкости к ним и другие составляющие.

Ориентировочная стоимость изъятого составляет 1,5 млн грн.

Напомним, через границу в Закарпатье пытались провезти 4000 пачек контрафактных сигарет.

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