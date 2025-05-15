На Закарпатті затримали прикордонника, який за 2500 доларів погодився переправити чоловіка до ЄС

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Оперативники відділу внутрішньої та власної безпеки по Чопському прикордонному загону спільно зі співробітниками СБУ і ДБР затримали у місті Ужгород військовослужбовця Чопського загону, який за гроші зобов’язався переправити через кордон чоловіка призовного віку.

Прикордонник вийшов на контакт з місцевим жителем та запропонував йому за 2500 доларів допомогти покинути територію України поза офіційними пунктами пропуску.

Хабарника затримали після отримання ним частини грошей. Йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України" і ч.1 ст.368 ККУ "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою" та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном.

Нагадаємо, на Закарпатті служителі московського патріархату за 10 000 доларів намагались переправити "клієнта" до Румунії.