Під час атаки на Київ 22-річний хлопець намагався скоїти самогубство в укритті
Перебуваючи в укритті під час російської масованої атаки на Київ вночі 24 травня, молодик намагався скоїти самогубство
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на поліцію Києва, передає RegioNews.
За інформацією правоохоронців, подія відбулась у Подільському районі столиці. Наразі хлопець 2003 року народження наразі перебуває в лікарні, в операційній.
Мотиви вчинку зʼясовуює поліція.
Нагадаємо, в ніч на 24 травня росіяни здійснили удар по Україні із застосуванням 14 балістичних ракет Іскандер-М/KN-23. Також протягом ночі ворог атакував 250-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
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