Житель Тернополя може сісти на 8 років за те, що обікрав магазин на 5000 грн
У Тернополі поліцейські викрили чоловіка, причетного до крадіжки товару з магазину
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.
До поліції звернувся представник торгової мережі із повідомленням про те, що невідомий викрав товар. Подія сталася на вулиці Львівській у Тернополі. Сума завданих збитків перевищує 5000 гривень.
Поліцейські оперативно встановили особу крадія. Ним виявився 42-річний місцевий житель, який неодноразово потрапляв у поле зору правоохоронців за скоєння подібних правопорушень.
За крадіжку товарів чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, двоє жителів Тернополя можуть сісти до в'язниці на 8 років за крадіжку велосипедів.
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