У Харкові жінка заволоділа мобільним телефоном незнайомця і зняла з його рахунку майже 50 тис. грн

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Зловмисниця обманом заволоділа мобільним чоловіка, під чохлом якого була його банківська картка з безконтактним чіпом

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

В лютому до харківських поліцейських звернувся місцевий житель. Він повідомив, що малознайома жінка попросила у нього мобільний телефон та зникла. Після чого декількома транзакціями незаконно були зняті з рахунку потерпілого майже 50 тисяч гривень. Своїми діями зловмисниця завдала заявнику матеріальну шкоду на загальну суму понад 57 тисяч гривень.

Правоохоронці встановили, що до злочинів причетна 38-річна жителька Харкова. Гроші вона витратила на власні потреби, а телефон здала до ломбарду.

За скоєні злочини їй загрожує до 8 років ув’язнення.

Нагадаємо, на Харківщині чоловік допомагав за 9500 доларів отримати "бронювання" від армії.