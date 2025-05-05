Заблукали в горах: у Карпатах рятувальники допомогли трьом туристкам

фото: ДСНС Закарпаття

Протягом останньої доби гірські рятувальники надали допомогу трьом туристкам, які опинилися в небезпеці під час мандрів у Карпатах

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Зазначається, що поблизу урочища Петровець дві жінки віком 32 та 33 роки з Полтавщини втратили орієнтир і звернулися по допомогу до Служби порятунку.

Попри складні погодні умови — дощ, сильний вітер і темну пору доби — рятувальники швидко встановили місцеперебування туристок за допомогою телефонного зв'язку та звукових сигналів спецавтомобіля. Жінок супроводили до службового транспорту, надали гарячі напої та доставили до селища Міжгір'я. Від медичної допомоги вони відмовилися.

Ще один випадок стався біля підніжжя Смугарського водоспаду. Там травмувалася 46-річна туристка.

Рятувальники провели іммобілізацію травмованої кінцівки та транспортували жінку 1,5 км до спецавтомобіля, після чого передали медикам.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники разом з рятувальниками відшукали двох чоловіків, які 8 днів блукали в Карпатах.