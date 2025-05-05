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05 травня 2025, 10:34

Негода на Тернопільщині: зливи підтопили домогосподарства, без світла – три села

05 травня 2025, 10:34
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фото: ДСНС Тернопільщини
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У неділю, 4 травня, Тернопільщину накрили потужні зливи з грозами, градом і шквальним вітром. Стихія завдала шкоди в кількох громадах області

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Тернопільській області, передає RegioNews.

Зокрема, підтоплено:

  • приватне домогосподарство у селі Залав'є (Теребовлянська громада);
  • 15 присадибних ділянок у селах Саранчуки, Слов'ятин і Потутори (Саранчуківська та Бережанська ТГ).

А також зафіксовано відключення електропостачання у трьох населених пунктах Підгаєцької громади — селах Сонячне, Мирне та Поплави.

Жителів області закликають бути уважними під час ускладнення погодних умов. У разі надзвичайної ситуації слід звертатися за телефоном 101.

Нагадаємо, на Львівщині через грози та сильні дощі знеструмлено понад 60 населених пунктів.

Раніше повідомлялося, що в понеділок, 5 травня у більшості регіонів очікуються дощі та грози.

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