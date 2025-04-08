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08 квітня 2025, 02:18

На Закарпатті врятували двох чоловіків, які 8 днів блукали в Карпатах

08 квітня 2025, 02:18
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фото: ДПСУ
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На Закарпатті прикордонники спільно з рятувальниками відшукали двох чоловіків, які заблукали в горах

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

Так, 28-річний житель Шепетівки (Хмельницька область) та 30-річний мешканець села Новоселівка (Запорізька область) зізналися, що збирались незаконно перетнути українсько-румунський кордон. Щоб уникнути перевірок на контрольних постах, вони розпочали свій "маршрут" із села Ворохта.

Протягом 8 днів чоловіки блукали Карпатами, поки не потрапили у снігову бурю. Усвідомивши, що далі рухатися не зможуть, звернулися по допомогу.

До пошуків залучили оператора дрона. За 15 км від кордону він виявив намет із заблукалими. Обох доправили до лікарні з обмороженням першого ступеня.

Операція тривала з вечора неділі й завершилась 7 квітня до 4:30 ранку. Погодні умови – глибокий сніг, мороз, вітер і погана видимість – значно ускладнювали роботу рятувальників і прикордонників.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті прикордонники врятували двох молодиків, які намагались втекти до Румунії та заблукали в горах.

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