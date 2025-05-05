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05 мая 2025, 15:25

Заблудились в горах: в Карпатах спасатели помогли трем туристкам

05 мая 2025, 15:25
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фото: ГСЧС Закарпатья
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За последние сутки горные спасатели оказали помощь трем туристкам, оказавшимся в опасности во время путешествий в Карпатах

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Отмечается, что вблизи урочища Петровец две женщины 32 и 33 лет с Полтавщины потеряли ориентир и обратились за помощью в Службу спасения.

Несмотря на сложные погодные условия – дождь, сильный ветер и темное время суток – спасатели быстро установили местонахождение туристок с помощью телефонной связи и звуковых сигналов спецавтомобиля. Женщин сопровождали к служебному транспорту, предоставили горячие напитки и доставили в поселок Межгорье. От медпомощи они отказались.

Еще один случай произошел у подножия Смугарского водопада. Там травмировалась 46-летняя туристка.

Спасатели провели иммобилизацию травмированной конечности и транспортировали женщину 1,5 км в спецавтомобиль, после чего передали медикам.

Напомним, ранее на Закарпатье пограничники вместе со спасателями нашли двух мужчин, которые 8 дней бродили в Карпатах.

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туристы горы спасатели ГСЧС медпомощь женщины
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