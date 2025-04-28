На Закарпатье аист принес в гнездо флаг Украины

фото: Евгений Весельский

Как пишет "Закарпатье 24" автор фотографий Евгений Весельский, передает RegioNews.

"Без слов сказал главное: здесь – мой дом, моя земля. Даже птица знает, где ее сердце", – подписал фото мужчина.

Местные жители рассказывают, что гнездо расположено недалеко от людных дорог.

Обычно аисты приносят для обустройства своих жилищ ветки, траву или клочки ткани. Однако на этот раз птица поразила всех: в его клюве взвился сине-желтый флаг. Аист осторожно вложил флаг в гнездо.

Есть предположение, что флаг он мог принести из Аллеи Героев, которая находится недалеко от места расположения гнезда.

Напомним, в феврале этого года на водоеме в селе Ильиновка на Донетчине лебеди примерзли к льду. Диких птиц спасли чрезвычайники.