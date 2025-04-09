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09 квітня 2025, 19:50

На Закарпатті чоловік не прийшов до ТЦК, бо "любить фармацевтечні пригоди"

09 квітня 2025, 19:50
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На Закарпатті судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він був визнаний придатним, але проігнорував повістку

Про це повідомляє Судово-юридична газета, передає RegioNews.

В Ужгороді судили чоловіка, який не прийшов до ТЦК через психостимулятори. З 2007 року він був обмежено придатним. Проте в 2024 році він уже був визнаний придатним. Його включили до складу команди військовозобов’язаних, яких мали скерувати до навчального центру.

Уже під час перебування в ТЦК чоловік відмовився отримувати мобілізаційне розпорядження, а потім - написав заяву про небажання проходити військову службу. Це він пояснив тим, що нібито має залежність від психостимуляторів. За словами чоловіка, він вже виконує завдання на користь ЗСУ в "IT-армії".

На суді він не визнав провину. За його словами, йому не дозволили проходити службу в окремих військових частинах, однак суд визнав ці твердження бездоказовими. Він також заявив, що йому потрібна допомога психотерапевта через те, що "полюбляє фармацевтичні пригоди".

Суд зауважив, що довідок або звернень до психіатрів або наркологів чоловік їм не надав. Крім того, він не перебуває на соціальному обліку, не має неповнолітніх дітей і офіційного місця роботи. Також під час засідань не виявляв каяття чи бажання змінити свою позицію.

У результаті суд призначив чоловіку покарання у вигляді трьох років позбавлення волі без умовного звільнення.

Нагадаємо, раніше в Харкові судили чоловіка за ухилення від мобілізації. Він отримав повістку, але не прийшов до ТЦК. За його словами, він є сиротою, не має дітей і йому "нема кого захищати".

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