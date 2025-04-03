На Закарпатті судитимуть зловмисників, які виготовляли фальшиві документи для уникнення мобілізації та виїзду за кордон

фото: ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань у співпраці з правоохоронцями завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка діяла в Закарпатській обласі. Зловмисники налагодили схему оформлення фіктивних діагнозів про психічні розлади для осіб, які намагались уникнути мобілізації та виїхати за кордон

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДБР.

До складу злочинної групи входили: начальниця одного з відділів Берегівського районного ТЦК, посадовиця військово-лікарської комісії, двоє психіатрів з Хустської та Виноградівської районних лікарень, а також двоє цивільних осіб.

Коштували підроблені документи до 14 000 доларів США.

Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті прикордонники затримали громадянина Сенегалу, який намагався втекти на велосипеді з Угорщини.