На Закарпатье будут судить злоумышленников, изготовлявших фальшивые документы во избежание мобилизации и выезда за границу

фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований в сотрудничестве с правоохранителями завершили досудебное расследование по организованной преступной группе, действовавшей в Закарпатской области. Злоумышленники наладили схему оформления фиктивных диагнозов о психических расстройствах для лиц, пытавшихся избежать мобилизации и уехать за границу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГБР.

В состав преступной группы входили: начальница одного из отделов Береговского районного ТЦК, должностная лицо военно-врачебной комиссии, двое психиатров из Хустской и Виноградовской районных больниц, а также двое гражданских лиц.

Стоили поддельные документы до 14 тысяч долларов США.

Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, на Закарпатье пограничники задержали гражданина Сенегала, пытавшегося скрыться на велосипеде из Венгрии.