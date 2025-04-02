фото: ДПСУ

В Ужгороді затримали прикордонника Чопського загону, який пообіцяв військовозобов’язаному допомогу у незаконному перетині кордону

Про це повідомляє Держприкордонслужба, інформує RegioNews.

За 5000 доларів прикордонник зобов’язався надати чоловікові маршрут та інформацію щодо інженерного облаштування держрубежу, розташування прикордонних нарядів і технічних засобів на ділянці підрозділу, у якому він проходить службу.

Хабарника затримали після отримання ним частини коштів – 4000 доларів. У нього вилучили гроші за оборудку та особистий мобільний телефон.

Фігуранту повідомили про підозру. Його взяли під варту з можливістю внесення застави в 181 680 гривень.

Нагадаємо, на Одещині судитимуть правоохоронця, який за 6000 доларів допомагав ухилянтам перетнути кордон під виглядом військових.