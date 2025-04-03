На Закарпатті прикордонники затримали двох іноземців, які заплатили по 10 тисяч доларів, щоб потрапити до Словаччини

фото: ДПСУ

Прикордонники відділу «Соломоново» Чопського загону затримали за 250 метрів від державного кордону двох громадян Непалу, що прямували в напрямку Словаччини

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Прикордонники встановили, що затримані перебувають в Україні з липня минулого року та навчаються в одному з вишів Одеси. За допомогою співвітчизника, який взяв з кожного з них по 10 тисяч доларів США, вони прибули в Україну та легалізувалися тут як студенти з наміром подальшого виїзду до країн ЄС. Втім, товариш, який зобов’язався їм допомогти у цьому, перестав виходити на зв’язок, тому іноземці вирішили перетнути українсько-словацький кордон у незаконний спосіб.

Чоловіки приїхали до міста Чоп, дочекалися темряви та вирушили у напрямку Словаччини, після цього їх зупинив прикордонний наряд.

Іноземцям загрожує штраф за спробу незаконного перетину кордону.

Нагадаємо, на Закарпатті затримали прикордонника-хабарника, який за 5000 доларів продав маршрут для втечі з України.