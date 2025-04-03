На Закарпатті прикордонники затримали двох іноземців, які заплатили по 10 тисяч доларів, щоб потрапити до Словаччини
Прикордонники відділу «Соломоново» Чопського загону затримали за 250 метрів від державного кордону двох громадян Непалу, що прямували в напрямку Словаччини
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Прикордонники встановили, що затримані перебувають в Україні з липня минулого року та навчаються в одному з вишів Одеси. За допомогою співвітчизника, який взяв з кожного з них по 10 тисяч доларів США, вони прибули в Україну та легалізувалися тут як студенти з наміром подальшого виїзду до країн ЄС. Втім, товариш, який зобов’язався їм допомогти у цьому, перестав виходити на зв’язок, тому іноземці вирішили перетнути українсько-словацький кордон у незаконний спосіб.
Чоловіки приїхали до міста Чоп, дочекалися темряви та вирушили у напрямку Словаччини, після цього їх зупинив прикордонний наряд.
Іноземцям загрожує штраф за спробу незаконного перетину кордону.
Нагадаємо, на Закарпатті затримали прикордонника-хабарника, який за 5000 доларів продав маршрут для втечі з України.