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Правоохоронці викрили водія, який спричинив смертельну аварію. Виявилося, що це був п'яний підліток

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

Аварія сталась в ніч на 9 березня на вулиці Центральній в селі Щасливе Мукачівського району. Медики повідомили про смерть у ДТП 19-річного хлопця. Правоохоронцям вдалось затримати винуватця аварії. Ним виявився 16-річний підліток. Він був у стані сп'яніння.

Правоохоронці вилучили мотоцикл, на якому хлопець спричинив ДТП. Його помістили до ізолятора. Тепер вирішується питання про підозру.

"З сімʼєю неповнолітнього, який незаконно керував незареєстрованим транспортним засобом, працює ювенальна поліція", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, що на Львівщині 8 березня сталась смертельна ДТП. Водій Toyota не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги. Внаслідок цього він в'їхав у дерево. 75-річний водій загинув на місці.