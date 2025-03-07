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Правоохоронці розслідують ДТП на Київщині. Відомо, що водій збив чоловіка, який йшов по узбіччю

Про це повідомляє поліція Київщини, передає RegioNews.

Аварія сталась 6 березня близько 22:00, в напрямку автодороги Київ-Чернігів. За інформацією поліцейських, 46-річний водій Toyota здійснив наїзд на чоловіка. Пішохід йшов по узбіччю дороги в попутному напрямку. Внаслідок аварії 48-річного потерпілого госпіталізували медики.

"Слідчі розпочали кримінальне провадження за даним фактом (ч. 1 ст. 286 ККУ)", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше у Запоріжжі сталась смертельна ДТП. Там водій Skoda Octavia їхав по вулиці Космічній та наїхав на 66-річну жінку, коли вона переходила дорогу в недозволеному місці. Жінку госпіталізували, проте, на жаль, в лікарні вона померла.