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На Львівщині сталась аварія. 75-річний чоловік не впорався з керуванням

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає RegioNews.

Аварія сталась 8 березня близько 15:40 у місті Сокаль. Водій Toyota не впорався з керуванням та виїхав за межі проїзної частини дороги. В результаті він в'їхав у дерево.

Внаслідок ДТП 75-річний водій загинув на місці. Правоохоронці встановлюють причини аварії.

Нагадаємо, що в Києві 7 березня сталась смертельна аварія. Водій Infiniti на великій швидкості здійснив зіткнення з автомобілем Volkswagen, який через це зіткнувся з автівкою KIA. Внаслідок ДТП загинув 35-річний водій Volkswagen. При цьому двоє його пасажирів госпіталізували з травмами.