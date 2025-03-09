Фото: Нацполиция

Правоохранители разоблачили водителя, который вызвал смертельную аварию. Оказалось, что это был пьяный ребенок.

Об этом сообщает полиция Закарпатской области, передает RegioNews.

Авария произошла в ночь на 9 марта на улице Центральной в селе Счастливое Мукачевского района. Медики сообщили о смерти в ДТП 19-летнего парня. Правоохранителям удалось задержать виновника аварии. Им оказался 16-летний ребенок. Он был в состоянии опьянения.

Правоохранители изъяли мотоцикл, на котором парень вызвал ДТП. Его поместили в изолятор. Теперь решается вопрос о подозрении.

"С семьей несовершеннолетнего, незаконно управлявшего незарегистрированным транспортным средством, работает ювенальная полиция", - сообщили правоохранители.

Напомним, что на Львовщине 8 марта произошло смертельное ДТП. Водитель Toyota не справился с управлением и уехал за пределы проезжей части дороги. В результате он въехал в дерево. 75-летний водитель погиб на месте.