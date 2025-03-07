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Правоохоронці розслідують ДТП з маршруткою в Івано-Франківську. Відомо, що водій, який спричинив ДТП, був у стані сп'яніння

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 6 березня на вулиці Хоткевича. Водій Kia не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив зіткнення з автобусом Богдан. З'ясувалось, що 51-річний чоловік, який був за кермом іномарки, був п'яним.

"Інспектори склали на кермувальника адмінматеріали за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвели до ДТП) та за ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані спʼяніння) КУпАП", - повідомили правоохоронці.

Нагадаємо, раніше на Львівщині автобус зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок ДТП постраждали 15 пасажирів автобуса: дівчатка віком 1, 7, 10, і 17 років, десять жінок віком від 19 до 64 років, а також 37-річний чоловік.