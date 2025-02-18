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18 лютого 2025, 12:27

На Закарпатті правоохоронці затримали чоловіка, який за 5000 доларів допомагав нелегально потрапити до ЄС

18 лютого 2025, 12:27
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фото: ДПСУ
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На Закарпатті, в рамках відкритого кримінального провадження, правоохоронці припинили спробу переправлення через українсько-румунський кордон 23-річного жителя Львівської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт ДПСУ.

Як з’ясувалось, порушник скористався послугами жителя Закарпаття, якому заплатив 5000 доларів США. За ці кошти переправник пообіцяв організувати йому "безпечне" перетинання державного кордону.

Правоохоронці затримали зловмисника під час отримання грошей. Йому оголошено про підозру за ч.3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Днями його затримали в порядку ст.208 КПК України. Чоловіку загрожує покарання у вигляді позбавленням волі до 9 років.

Нагадаємо, в Закарпатській області прикордонники затримали групу чоловіків, які намагалися лісом пробратися до Словаччини. Прикордонникам довелось стріляти у повітря.

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