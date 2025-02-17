фото: ДСНС

Подія сталася 16 лютого близько 10:00 в Ужгородському районі. Під час руху загорівся вагон електропоїзда "Ужгород–Сянки"

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС.

Електричка прямувала до станції Великий Березний, але, не доїхавши 300 метрів, загорілась. Рятувальники спільно з працівниками залізниці евакуювали пасажирів з вагонів.

Після знеструмлення електропоїзда вогнеборці розпочали гасіння. Через густий дим і токсичність горючих матеріалів вони працювали в засобах індивідуального захисту для дихання та зору. Займання загасили.

На щастя, внаслідок події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, ввечері 11 лютого на Одещині сталася пожежа в геріатричному пансіонаті. Загинули три людини.