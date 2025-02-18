В Закарпатье правоохранители задержали мужчину, который за 5000 долларов помогал нелегально попасть в ЕС

фото: ГПСУ

В Закарпатье, в рамках открытого уголовного производства, правоохранители пресекли попытку переправки через украинско-румынскую границу 23-летнего жителя Львовской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сайт ГНСУ.

Как выяснилось, нарушитель воспользовался услугами Закарпатья, которому заплатил 5000 долларов США. За эти средства переправщик пообещал организовать ему "безопасное" пересечение государственной границы.

Правоохранители задержали злоумышленника при получении денег. Ему объявлено о подозрении по ч.3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. На днях он был задержан в порядке ст.208 УПК Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы до 9 лет.

Напомним, в Закарпатской области пограничники задержали группу мужчин, пытавшихся по лесу пробраться в Словакию. Пограничникам пришлось стрелять в воздух.