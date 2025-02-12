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12 лютого 2025, 11:48

В Ужгороді біля багатоквартирного будинку стався вибух

12 лютого 2025, 11:48
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фото: Національна поліція
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В Ужгороді біля житлового будинку пролунав вибух. Поліція виявила вибухівку в металевій трубі

Про це повідомили в поліції Закарпатської області, передає RegioNews.

Зазначається, що сьогодні вранці близько 6-ої години на лінію 102 надійшло повідомлення від жительки міста про сильний звук вибуху на подвір'ї.

На місце негайно прибули співробітники поліції. Під час огляду було виявлено пошкодження на вікнах та фасаді багатоквартирного будинку.

Поліції вдалося встановити, що всередину металевої труби, яка розташована на подвірʼї, було закладено вибухову суміш.

Внаслідок вибуху ніхто не постраждав.

На місці події тривають першочергові слідчі дії. Оперативники займаються пошуком зловмисника.

Нагадаємо, у Дніпрі чоловік підірвав гранату поблизу школи. Правоохоронці затримали імовірного правопорушника. Люди внаслідок вибуху не постраждали.

Ужгород вибух вибухівка багатоквартирний будинок поліція металева труба
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