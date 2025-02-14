На Закарпатье пограничники задержали двух мужчин, которые за 3500 долларов пытались сбежать за границу

фото: ГПСУ

В Закарпатской области у границы с Румынией пограничники поймали двух нарушителей и их переправителя

Как передает RegioNews, об этом сообщает Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Отмечается, что наряд отдела "Дьяково" Мукачевского отряда остановил в приграничных двух человек, которые двигались в направлении украинско-румынской границы. Мужчины намеревались незаконно пересечь государственную границу.

По словам правонарушителей, они воспользовались услугами переправителей и должны были оплатить им по 3500 долларов США. Задержанными оказались жители Киевской области. Относительно них составлены протоколы об административном правонарушении, предусмотренном ст. 204-1 КУоАП.

Также пограничники задержали мужчину, доставившего нарушителей в границу. Им оказался 35-летний житель Ужгорода.

Напомним, в Закарпатье задержали работника ТЦК , который за 3000-4000 долларов помогал бежать мужчинам призывного возраста.