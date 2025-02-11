На Закарпатті чоловіка, який вбив свого маленького сина, отримав довічне

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Суд виніс вирок жителю Тячівського району, який був затриманий за жорстоке вбивство свого маленького сина

Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.

Жахлива подія трапилася влітку 2022 року у одному із сіл району. 30-річний чоловік наніс численні ножові поранення своєму сину, якому на той момент був 1 рік і 10 місяців. На момент скоєння злочину інші члени родини перебували на подвір’ї будинку. Вони помітили, що чоловік раптово вибіг з помешкання, зайшли всередину та виявили там дитину з численними пораненнями. Рідні викликали "швидку", проте лікарям врятувати хлопчика не вдалося.

Правоохоронці затримали зловмисника за "гарячими слідами" – він переховувався у лісі.

Наразі суд призначив чоловіку покарання – довічне увʼязнення.

Нагадаємо, на Полтавщині багатодітна матір вбила новонародженого сина. Жінці оголосили підозру.