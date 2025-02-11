На Закарпатті чоловіка, який вбив свого маленького сина, отримав довічне
Суд виніс вирок жителю Тячівського району, який був затриманий за жорстоке вбивство свого маленького сина
Про це повідомляє пресслужба поліції, інформує RegioNews.
Жахлива подія трапилася влітку 2022 року у одному із сіл району. 30-річний чоловік наніс численні ножові поранення своєму сину, якому на той момент був 1 рік і 10 місяців. На момент скоєння злочину інші члени родини перебували на подвір’ї будинку. Вони помітили, що чоловік раптово вибіг з помешкання, зайшли всередину та виявили там дитину з численними пораненнями. Рідні викликали "швидку", проте лікарям врятувати хлопчика не вдалося.
Правоохоронці затримали зловмисника за "гарячими слідами" – він переховувався у лісі.
Наразі суд призначив чоловіку покарання – довічне увʼязнення.
Нагадаємо, на Полтавщині багатодітна матір вбила новонародженого сина. Жінці оголосили підозру.