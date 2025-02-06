Ночевали в горах: на Закарпатье заблудились 5 мотоциклистов

фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Оказалось, что во время катания на мотоциклах в горах пятеро мужчин потеряли ориентиры на местности и заблудились. Жена одного из них начала бить тревогу, поскольку ее муж более 10 часов не выходил на связь.

Путешественники - жители Мукачевщины 1983-1997 годов рождения - еще 2 февраля отправились из ужгородского села Турья Поляна в направлении села Збины. По дороге у одного из туристов сломался мотоцикл. Приятели решили пешком спуститься в поселок Ждениево, где и переночевали.

Утром они отремонтировали мотоцикл и снова отправились в путешествие. Однако мужчины не рассчитали время и сбились с пути в сумерках. Им пришлось разложить костер и провести ночь в горах.

"В 07:05 4 февраля путешественники были найдены в урочище Прилуки у подножия горы Острая и сопровождены в село Турья Поляна", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее спасатели нашли туриста из Запорожья, заблудившегося в Карпатах.