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06 февраля 2025, 02:37

Ночевали в горах: на Закарпатье заблудились 5 мотоциклистов

06 февраля 2025, 02:37
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фото: ГСЧС Украины в Закарпатской области
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Инцидент произошел на днях у горы Острая. Горные спасатели разыскали заблудших путешественников 4 февраля

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Закарпатской области, передает RegioNews.

Оказалось, что во время катания на мотоциклах в горах пятеро мужчин потеряли ориентиры на местности и заблудились. Жена одного из них начала бить тревогу, поскольку ее муж более 10 часов не выходил на связь.

Путешественники - жители Мукачевщины 1983-1997 годов рождения - еще 2 февраля отправились из ужгородского села Турья Поляна в направлении села Збины. По дороге у одного из туристов сломался мотоцикл. Приятели решили пешком спуститься в поселок Ждениево, где и переночевали.

Утром они отремонтировали мотоцикл и снова отправились в путешествие. Однако мужчины не рассчитали время и сбились с пути в сумерках. Им пришлось разложить костер и провести ночь в горах.

"В 07:05 4 февраля путешественники были найдены в урочище Прилуки у подножия горы Острая и сопровождены в село Турья Поляна", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее спасатели нашли туриста из Запорожья, заблудившегося в Карпатах.

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