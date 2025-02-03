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03 февраля 2025, 17:04

На Закарпатье двое мужчин пытались выехать за границу по поддельным документам

03 февраля 2025, 17:04
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фото: ГНСУ
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На границе со Словакией пограничники разоблачили незаконные намерения двух мужчин, пытавшихся выехать по поддельным документам

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

В пункте пропуска "Чоп (Страж)" стражи порядка отказали в пропуске 50-летнему жителю Днепропетровщины. Он утверждал, что следует по служебным делам и показал приказ о командировке и командировочном удостоверении. Однако при проверке документов пограничники установили, что они содержат признаки подделки. Также на предприятии не подтвердили выдачу документов.

В пункте пропуска "Малый Березный" пограничники задержали 46-летнего закарпатца, у которого были поддельные документы об инвалидности.

Обоим мужчинам отказали в пропуске через границу. мужчин могут привлечь к уголовной ответственности по ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".

Напомним, с начала полномасштабной войны украинских пограничников пытались подкупить 1320 раз на общую сумму более 16 млн грн.

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