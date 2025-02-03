На Закарпатье двое мужчин пытались выехать за границу по поддельным документам
На границе со Словакией пограничники разоблачили незаконные намерения двух мужчин, пытавшихся выехать по поддельным документам
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
В пункте пропуска "Чоп (Страж)" стражи порядка отказали в пропуске 50-летнему жителю Днепропетровщины. Он утверждал, что следует по служебным делам и показал приказ о командировке и командировочном удостоверении. Однако при проверке документов пограничники установили, что они содержат признаки подделки. Также на предприятии не подтвердили выдачу документов.
В пункте пропуска "Малый Березный" пограничники задержали 46-летнего закарпатца, у которого были поддельные документы об инвалидности.
Обоим мужчинам отказали в пропуске через границу. мужчин могут привлечь к уголовной ответственности по ст.358 УКУ "Подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов".
Напомним, с начала полномасштабной войны украинских пограничников пытались подкупить 1320 раз на общую сумму более 16 млн грн.