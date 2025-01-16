Хотів втекти до ЄС: на Закарпатті п'яний росіянин намагався незаконно перетнути український кордон

фото: пресцентр ДПСУ

У Закарпатській області українські прикордонники затримали громадянина Російської Федераці, який намагався нелегально перетнути кордон та попасти в країни Європейського Союзу

Про це повідомляє пресцентр Державної прикордонної служби України (ДПСУ), інформує RegioNews.

За інформацією відомства, чоловіка затримали прикордонники відділення "Паладь Комарівці" Чопського загону поблизу кордону зі Словаччиною. Його зупинили за 50 метрів від кордону, коли він пробирався кущами у темряві.

Затриманим виявився 36-річний чоловік, який мав з собою паспорт громадянина Росії. На його обличчі було декілька синців.

Під час проведення перевірочних заходів виявилось, що іноземець деякий час проживав в Івано-Франківській області. Восени 2024 року у вітчизняній міграційній службі України прийняли рішення про примусове повернення росіянина за межі території України.

Чоловік декілька місяців перебував у пункті тимчасового перебування іноземців, потім деякий час жив в Україні незаконно, а після цього вирішив шукати кращого життя у країнах ЄС. Але замість того, щоб законно виїхати з України, громадянин РФ вирішив перетнути український кордон поза пунктами пропуску. Для цього він приїхав на Закарпаття та дістався попутним транспортом прикордонного села Малі Селменці.

За словами затриманого, він перед цим "для сміливості" випив пляшку горілки.

Потім, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, росіянин не зорієнтувався на місцевості, блукав селом, натрапив на місцевих ромів, з якими у нього виник конфлікт. А після цього він не зміг згадати, чи він втратив особисті речі, чи їх у нього вкрали.

Порушник додав, що коли протверезів, то пішов навмання в бік Словаччини. Під час руху його виявив та затримав український прикордонний наряд.

Щодо затриманого склали матеріали справи про адміністративне правопорушення за ст. 204-1 КУпАП "Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України". Надалі вирішуватиметься питання щодо примусового видворення росіянина з території України.

Нагадаємо, на території Закарпатської області затримали групу чоловіків, які планували перетнути кордон з Угорщиною