Хотел бежать в ЕС: в Закарпатье пьяный россиянин пытался незаконно пересечь украинскую границу

фото: пресс-центр ГПСУ

В Закарпатской области украинские пограничники задержали гражданина Российской Федерации, пытавшегося нелегально пересечь границу и попасть в страны Европейского Союза

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ), информирует RegioNews .

По информации ведомства, мужчину задержали пограничники отделения "Паладь Комаровцы" Чопского отряда вблизи границы со Словакией. Его остановили в 50 метрах от границы, когда он пробирался в темноте.

Задержанным оказался 36-летний мужчина, имевший с собой паспорт гражданина России. На его лице было несколько синяков.

Во время проведения проверочных мероприятий оказалось, что иностранец некоторое время проживал Ивано-Франковской области. Осенью 2024 года в отечественной миграционной службе Украины приняли решение о принудительном возвращении россиянина за пределы территории Украины.

Мужчина несколько месяцев находился в пункте временного пребывания иностранцев, затем некоторое время жил в Украине незаконно, после чего решил искать лучшей жизни в странах ЕС. Но вместо того, чтобы законно выехать из Украины, гражданин РФ решил пересечь украинскую границу вне пунктов пропуска. Для этого он приехал на Закарпатье и добрался попутным транспортом пограничного села Малые Селменцы.

По словам задержанного, он перед этим "для смелости" выпил бутылку водки.

Потом, находясь в состоянии алкогольного опьянения, россиянин не сориентировался на местности, бродил по селу, наткнулся на местных ромов, с которыми у него возник конфликт. А после этого он не смог вспомнить, потерял ли он личные вещи, или их у него украли.

Нарушитель добавил, что когда отрезвел, то пошел наугад в сторону Словакии. Во время движения его обнаружил и задержал украинский пограничный наряд.

В отношении задержанного составили материалы дела об административном правонарушении по ст. 204-1 КУоАП "Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины". В дальнейшем будет решаться вопрос принудительного выдворения россиянина с территории Украины.

Напомним, на территории Закарпатской области задержали группу мужчин, которые планировали пересечь границу с Венгрией.