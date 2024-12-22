фото: ДПСУ

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.

За даними прикордонників, минулої доби держкордон перетнули понад 150 тисяч громадян – це рекордні показники, що перевищують рівень попередніх років.

Найбільше навантаження зафіксовано на пунктах пропуску на кордоні з Польщею. В середньому, за добу в обидва напрямки кордон перетнули по 75 тисяч осіб. Водночас суттєвої різниці між кількістю в’їздів в Україну та виїздів з неї не зафіксовано.

Через підвищений пасажиропотік утворюються черги, особливо у пунктах пропуску "Краківець", "Шегині", "Смільниця" та "Нижанковичі". Дещо менша інтенсивність руху спостерігається у "Грушеві", "Угринові" та "Раві-Руській".

Прикордонники рекомендують громадянам обирати менш завантажені пункти пропуску, щоб зменшити час очікування. Водночас вживаються всі необхідні заходи для забезпечення ритмічної роботи пунктів пропуску, зокрема для оформлення осіб, транспортних засобів та вантажів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що протягом 2024 року відмову в перетині кордону вже отримали майже 55 тисяч осіб, більшість з них – військовозобов’язані чоловіки.