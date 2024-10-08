У Держприкордонслужбі розповіли, скільки чоловіків загинули при спробах втекти з України

Фото: Media Center Ukraine – Ukrinform

На сьогодні щонайменше 40 людей загинули під час спроб незаконно перетнути кордон. Більшість таких випадків траплялися на річках

Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко під час брифінгу в Media Center Ukraine, передає RegioNews.

"Щонайменше 40 осіб втратили своє життя, намагаючись подолати лінію кордону в незаконний спосіб. Більшість таких випадків відбулося по річках", - сказав він.

Демченко зауважив, що люди тонули, "не оцінивши свої сили".

"Деякі річки є досить підступні, маючи коріння дерев, які людина не бачить, куди її може затягнути", - наголосив речник Держприкордонслужби.

За словами речника ДПСУ, є випадки коли люди фактично блукали по важкодоступних гірських місцевостях й не знаючи місцевості та не розуміючи, як їм вийти з лісових хащ.

Нагадаємо, раніше на Рівненщині прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно перетнути кордон. Він планував потрапити до Польщі, однак заблукав у лісі і вийшов до кордону з Білоруссю.