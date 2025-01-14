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На Закарпатті мобілізований викрав 27 тисяч євро з кабінета начальника місцевого ТЦК
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14 січня 2025, 15:22

На Закарпатті мобілізований викрав 27 тисяч євро з кабінета начальника місцевого ТЦК

14 січня 2025, 15:22
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фото: pixabay
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На Закарпатті стався незвичний скандал з ТЦК та СП. Один з мобілізованих відмичкою відкрив кабінет начальника військкомату та викрав звідти 27 тисяч євро

Про це розповів політолог Денис Гороховський, передає RegioNews.

За його словами, чоловіка спочатку привели до військово-лікарської комісії (ВЛК). Скориставшись моментом, він зламав замок на дверях, проник до кабінету начальника і викрав кошти. Після цього злодій вибрався через вікно і втік. Наразі чоловіка розшукують правоохоронці.

Гороховський зазначив, що наявність такої суми грошей начальник ТЦК пояснив тим, що начебто він збирав їх для закупівлі дронів на фронт, наголосивши, що це не хабарі.

Нагадаємо, на Вінниччині працівник ТЦК за 16 тисяч доларів допомагав охочим уникнути мобілізації. Фігуранта затримали, коли він одержував чергову частину хабаря.

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