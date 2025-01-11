фото: ДПСУ

У пункті пропуску на кордоні з Румунією на Буковині 10 січня митники виявили у рейсовому автобусі схованку, в якій була партія одягу

Про це інформує RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Автобус сполученням Стамбул – Чернівці прямував під керуванням громадянина Туреччини.

Під час огляду автобусу прикордонники з митниками виявили сховок, спеціально обладнаний в паливному баку. Нижня його частина була вирізана.

Зі сховку дістали одяг, який водій автобуса намагався ввезти в Україну без декларування.

Товари вилучили. Їх загальна вартість становить понад 700 тисяч гривень.

Нагадаємо, ввечері 4 грудня через пункт пропуску на Буковині намагалися перевезти контрабанду валіз – 2250 штук різних форм та розмірів.