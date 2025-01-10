Митники виявили у посилці до Шотландії раритетний пожежний шолом
Київські митники запобігли незаконному вивезенню до Шотландії пожежного шолома минулого століття, який має культурну та історичну цінність. Раритетна річ була у поштовому відправленні
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Митну службу.
Митники передали предмет на експертизу для встановлення належності знахідки до культурних цінностей. Фахівці Національного музею історії України встановили, що металева каска - це шолом пожежного зразка 1923 року. Даний зразок був випущений у період 1936-1941 рр.
Експерти зазначають, що шолом належить до рідкісних збережених зразків форменого одягу службовців та робітників пожежних організацій СРСР, становить високу зацікавленість серед колекціонерів, має культурну та історичну цінність.
У відомстві наголошують, що на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Щодо цього шолома таких документів не було. Тож щодо порушника митних правил склади протокол, а шолом вилучили.
Нагадаємо, раніше на українському кордоні затримали громадянина Польщі, який віз екзотичних птахів та лемурів.