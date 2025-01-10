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10 січня 2025, 17:15

Митники виявили у посилці до Шотландії раритетний пожежний шолом

10 січня 2025, 17:15
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фото: Митна служба
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Київські митники запобігли незаконному вивезенню до Шотландії пожежного шолома минулого століття, який має культурну та історичну цінність. Раритетна річ була у поштовому відправленні

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Митну службу.

Митники передали предмет на експертизу для встановлення належності знахідки до культурних цінностей. Фахівці Національного музею історії України встановили, що металева каска - це шолом пожежного зразка 1923 року. Даний зразок був випущений у період 1936-1941 рр.

Експерти зазначають, що шолом належить до рідкісних збережених зразків форменого одягу службовців та робітників пожежних організацій СРСР, становить високу зацікавленість серед колекціонерів, має культурну та історичну цінність.

У відомстві наголошують, що на вивезення культурних цінностей за кордон потрібні дозвільні документи. Щодо цього шолома таких документів не було. Тож щодо порушника митних правил склади протокол, а шолом вилучили.

Нагадаємо, раніше на українському кордоні затримали громадянина Польщі, який віз екзотичних птахів та лемурів.

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