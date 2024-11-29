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До суду направлений обвинувальний акт стосовно 39-річного жителя Кам'янець-Подільського району за фактом підроблення та використання довідки ВЛК

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

У листопаді минулого року, будучи на обліку в районному ТЦК та СП як військовозобов’язаний, чоловік вирішив уникнути мобілізації, скориставшись підробленою довідкою ВЛК. Він передав свої особисті дані через один із месенджерів невідомій особі, яка виготовила фальшиву довідку про його непридатність до військової служби.

Згодом чоловік подав цей підроблений документ до військкомату для уточнення даних.

Чоловіку загрожує штраф або до 2 років вʼязниці.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили чотири нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. До їх організації причетні п’ятеро ділків із різних областей.