На Закарпатті затримали шістьох чоловіків, які хотіли "форсувати" Тису на гумових човнах

фото: dpsu.gov.ua

У ніч проти 21 грудня на Закарпатті затримали шістьох чоловіків, які планували незаконно перетнути кордон, перепливши Тису на гумових човнах

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

Групу чоловіків виявили неподалік від кордону близько 2 години ночі. На затримання порушників одразу ж вирушила група реагування.

Подолавши загороджувальний паркан, чоловіки швидко рухалися в бік кордону. Наряд зупинив їх за 300 метрів від кордону.

Затримані - четверо закарпатців, киянин та вінничанин.Вони розповіли, що хотіли незаконно перетнути українсько-угорський кордон. Зі слів затриманих, вони планували перепливати Тису на гумових човнах.

Як зазначається у повідомленні, переправники обіцяли чоловікам безпечний та безперешкодний перетин кордону, однак плавзасобів так і не надали.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області під час несення служби двоє співробітників Держприкордонслужби перейшли на територію сусідньої країни й не повернулись. Покарання за це поніс інспектор, який мав контролювати роботу чоловіків.