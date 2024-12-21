12:04  21 декабря
В Одессе леопард напал на работника зоопарка, мужчину госпитализировали
03:47  21 декабря
Житель Киева получил тюремный срок за кражу трех банок икры из магазина
22:45  20 декабря
Валерий Залужный опубликовал книгу "Моя война"
UA | RU
UA | RU
21 декабря 2024, 15:37

На Закарпатье задержали шестерых мужчин, которые хотели "форсировать" Тису на резиновых лодках

21 декабря 2024, 15:37
Читайте також українською мовою
фото: dpsu.gov.ua
Читайте також
українською мовою

В ночь на 21 декабря на Закарпатье задержали шестерых мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу, переплыв Тису на резиновых лодках

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Группу мужчин обнаружили недалеко от границы около 2 часов ночи. На задержание нарушителей сразу отправилась группа реагирования.

Преодолев заградительный забор, мужчины быстро двигались в сторону границы. Наряд остановил их в 300 метрах от границы.

Додержанные - четверо закарпатцев, киевлянин и виннитчанин. Они рассказали, что хотели незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. По словам задержанных, они планировали переплывать Тису на резиновых лодках.

Как отмечается в сообщении, переправители обещали мужчинам безопасное и беспрепятственное пересечение границы, однако плавсредств так и не предоставили.

Напомним, ранее в Закарпатской области во время несения службы двое сотрудников Госпогранслужбы перешли на территорию соседней страны и не вернулись. Наказание за это понес инспектор, который должен был контролировать работу мужчин.

граница Закарпатье Госпогранслужба уклонисты
На украинской границе задержан внедорожник, угнанный в Британии
21 декабря 2024, 14:10
Двое пограничников на Закарпатье во время патрулирования сбежали из Украины
20 декабря 2024, 02:24
На границе задержали внедорожник, начиненный контрабандной техникой Apple
19 декабря 2024, 07:41
Все новости »
18 декабря 2024
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
Несомненно, в следующем году Украине предстоит ряд внутри- и внешнеполитических изменений. Вызванные они, в первую очередь, будут изменением политического ландшафта в Соединенных Штатах Америки – само...
11 декабря 2024
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
1 декабря 2024 года в Киеве наконец-то открыли для движения частного транспорта Подольский мост, соединяющий два берега Днепра. Этого события горожане ожидали несколько десятков лет, а сам мост уже да...
09 декабря 2024
Сколько "стоит" судья Печерского суда?
Государство защитило военных и их семьи от судебных тяжб во время военного положения, но почему-то для судьи Новака закон не писан
05 декабря 2024
Почему Министерство единства во главе с Чернышовым не сможет вернуть домой миллионы украинцев
В Украине появилась новая государственная структура, главной целью которой является возвращение украинцев домой. Созданное Министерство национального единства возглавил опальный экс-глава «Нафтогаза» ...
Житель Киева, устроивший погром в аптеке и магазине, получил 7 лет тюрьмы
21 декабря 2024, 17:24
На Тернопольщине в ДТП погиб младенец: автомобиль врезался в бетонные плиты у дороги
21 декабря 2024, 16:43
В Украине появилось военное подразделение, которое занимается защитой культурного наследия
21 декабря 2024, 16:13
Правительство назначило временную руководительницу Института национальной памяти
21 декабря 2024, 15:02
Возле Житомира водитель сбил человека на переходе и скрылся с места ДТП
21 декабря 2024, 14:42
На украинской границе задержан внедорожник, угнанный в Британии
21 декабря 2024, 14:10
В ДТП в Винницкой области погибли три человека: столкнулись легковушка и грузовик
21 декабря 2024, 13:19
Житель Черкасс устроил стрельбу по многоэтажке после ссоры с бывшей
21 декабря 2024, 12:37
В Одессе леопард напал на работника зоопарка, мужчину госпитализировали
21 декабря 2024, 12:04
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Эскалация, заморозка или мир: чего ждать Украине в 2025 году
"Уставшие" мосты Киева: грозит ли столице транспортный коллапс между двумя берегами Днепра
Все публикации »
Вадим Денисенко
Алексей Голобуцкий
Алексей Кущ
Все блоги »