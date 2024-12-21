На Закарпатье задержали шестерых мужчин, которые хотели "форсировать" Тису на резиновых лодках

фото: dpsu.gov.ua

В ночь на 21 декабря на Закарпатье задержали шестерых мужчин, которые планировали незаконно пересечь границу, переплыв Тису на резиновых лодках

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

Группу мужчин обнаружили недалеко от границы около 2 часов ночи. На задержание нарушителей сразу отправилась группа реагирования.

Преодолев заградительный забор, мужчины быстро двигались в сторону границы. Наряд остановил их в 300 метрах от границы.

Додержанные - четверо закарпатцев, киевлянин и виннитчанин. Они рассказали, что хотели незаконно пересечь украинско-венгерскую границу. По словам задержанных, они планировали переплывать Тису на резиновых лодках.

Как отмечается в сообщении, переправители обещали мужчинам безопасное и беспрепятственное пересечение границы, однако плавсредств так и не предоставили.

Напомним, ранее в Закарпатской области во время несения службы двое сотрудников Госпогранслужбы перешли на территорию соседней страны и не вернулись. Наказание за это понес инспектор, который должен был контролировать работу мужчин.