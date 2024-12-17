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17 грудня 2024, 18:29

На Закарпатті затримали 18-річного переправника ухилянтів, який намагався завербувати прикордонника

17 грудня 2024, 18:29
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фото: dpsu.gov.ua
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Прикордонники на Закарпатті викрили на гарячому 18-річного хлопця, який намагався переправити до Словаччини громадянина України призовного віку.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Держприкордонслужбу.

У відомстві зазначають, що юнака лише місяць тому затримували за аналогічне правопорушення. За рішенням суду він був звільнений під заставу та продовжив свою злочинну діяльність. Також відомо, що хлопець намагався залучити до "справи" прикордонника відділу "Ужгород".

За даними правоохоронці, 18-річний закарпатець підшуковував потенційних клієнтів, інструктував їх щодо маршруту руху та, за необхідності, забезпечував доставку до кордону.

"Щоб убезпечити "клієнта" від виявлення прикордонним нарядом, він спробував вийти на контакт з одним із прикордонників та запропонував йому "співпрацю" в оборудці. Переправник планував отримати від військовослужбовця інформацію стосовно розстановки прикордонних нарядів на ділянці, за що пообіцяв грошову винагороду у розмірі 2000 доларів США. Проте прикордонник на таку пропозицію не погодився і доповів про неї керівництву", - йдеться у повідомленні.

У відомстві також розповіли, як затримали одного з "клієнтів" фігуранта у кількох десятках метрах від кордону. Сам зловмисник надавав інструкції з перетину кордону дистанційно.

Переправника затримали на одній з АЗС Ужгорода під час передавання ним військовослужбовцю половини обумовленої суми за оборудку. Решта суми мала бути сплачена після вдалого перетинання кордону "клієнтом".

Фігуранта затримали та оголосили йому про підозру у дачі хабаря та незаконному переправленні чоловіків через кордон.

Нагадаємо, раніше на Буковині викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків через кордон.

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