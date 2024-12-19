фото: прокуратура

Правоохоронці викрили ділка з Луцька, який збирався переправляти клієнтів за кордон через один із пунктів пропуску на Львівщині

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Фігурант шукав клієнтів через популярний месенджер. За винагороду він обіцяв допомогти легально виїхати до Польщі через один із пунктів пропуску на Львівщині.

Схема переправлення передбачала отримання від клієнтів документів, внесення їхніх даних до системи "Шлях" та оформлення як водіїв вантажних перевезень. Вартість таких послуг становила 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів з людини.

Ділка затримали під час отримання всієї суми коштів. Суд взяв 38-річного чоловіка під варту з правом внесення застави.

Правоохоронці перевіряють причетність до схеми інших осіб.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 18-річного переправника ухилянтів, який намагався завербувати прикордонника.