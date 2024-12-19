14:05  18 грудня
У Тисі на кордоні з Румунією виявили тіло киянина
16:42  18 грудня
На Львівщині зафіксували спалах гепатиту А
18:47  18 грудня
ДТП на Житомирщині: легковик рознесло вщент, є загиблий
UA | RU
UA | RU
19 грудня 2024, 06:10

З людини – 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів: на Львівщині затримали організатора переправлення чоловіків за кордон

19 грудня 2024, 06:10
Читайте также на русском языке
фото: прокуратура
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили ділка з Луцька, який збирався переправляти клієнтів за кордон через один із пунктів пропуску на Львівщині

Про це повідомляє Офіс генпрокурора, передає RegioNews.

Фігурант шукав клієнтів через популярний месенджер. За винагороду він обіцяв допомогти легально виїхати до Польщі через один із пунктів пропуску на Львівщині.

Схема переправлення передбачала отримання від клієнтів документів, внесення їхніх даних до системи "Шлях" та оформлення як водіїв вантажних перевезень. Вартість таких послуг становила 15 тисяч євро та 2 тисячі доларів з людини.

Ділка затримали під час отримання всієї суми коштів. Суд взяв 38-річного чоловіка під варту з правом внесення застави.

Правоохоронці перевіряють причетність до схеми інших осіб.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті затримали 18-річного переправника ухилянтів, який намагався завербувати прикордонника.

Львівська область ухилянти кордон втеча за кордон втеча від мобілізації
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
11 грудня 2024
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
1 грудня 2024 року у Києві нарешті відкрили для руху приватного транспорту Подільський міст, що з’єднує два береги Дніпра. На цю подію містяни очікували кілька десятків років, а сам міст вже давно отр...
09 грудня 2024
Скільки "коштує" суддя Печерського суду?
Держава захистила військових та їхні родини від судових тяжб під час воєнного стану, але чомусь для судді Новака закон не писаний
05 грудня 2024
Чому Міністерство єдності на чолі з Чернишовим не зможе повернути додому мільйони українців
В Україні з’явилась нова державна структура, головною метою якої є повернення українців додому. Новостворене Міністерство національної єдності очолив опальний екс-очільник «Нафтогазу» Олексій Чернишов...
Окупанти активізували моніторинг соцмереж на ТОТ, затримуючи українців за дописи, – ЦНС
19 грудня 2024, 07:18
У Конотопі фургон збив на пішохідному переході жінку
19 грудня 2024, 06:45
ЗСУ отримали роботизований транспортер-всюдихід для логістики та евакуації "CRAB-LS"
19 грудня 2024, 05:30
На Миколаївщині п'яний водій наїхав на двох пішоходів: керманича затримали
19 грудня 2024, 04:35
На Рівненщині уродженець Росії зарізав дружину, потрапив у ДТП і намагався вкоротити собі віку
19 грудня 2024, 03:55
На Сумщині судитимуть голову територіальної громади, який побив секретаря ради
19 грудня 2024, 03:00
Біля Вовчанська важкі нічні бомбери Vampire знищили російських штурмовиків
19 грудня 2024, 02:35
На Черкащині скасували автобусний рейс через витівки дітей, які закидали транспорт сніжками
19 грудня 2024, 02:05
Вогнемети, тротилові шашки та міни: у Харкові знайшли схрон боєприпасів
19 грудня 2024, 01:34
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
"Втомлені" мости Києва: чи загрожує столиці транспортний колапс між двома берегами Дніпра
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Сергій Костеж
Валерій Чалий
Всі блоги »