В Тисе на границе с Румынией обнаружили тело человека

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Мужчину без признаков жизни обнаружили в реке Тиса военнослужащие Мукачевского пограничного отряда и пограничной полиции Румынии

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Госпогранслужбу.

"Утопленника из воды достали румынские спасатели. Пока никакой информации о лице погибшего от смежной Стороны не поступало", — говорится в сообщении.

В ГПСУ отметили, что с начала полномасштабного российского вторжения в Украину это уже 42-й случай обнаружения утопленника, пытавшегося незаконно пересечь границу Тисы.

Как известно, из-за обильных осадков (в виде мокрого снега и дождя) уровень воды в реке Тиса в последнее время значительно вырос.

Напомним, ранее в Тисе на границе с Венгрией утонул 23-летний парень.