У Хмельницькому судили за ухилення від мобілізації чоловіка, який отримав повістку з помилками

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Хмельницький міськрайонний суд визнав невинним та виправдав безробітного в ухиленні від мобілізації. Чоловік отримав повістку з помилками, тож суд не побачив у його діях складу кримінального правопорушення

Про це повідомляє "Главком" з посиланням на дані судового реєстру, передає RegioNews.

За матеріалами справи, обвинувачений пройшов ВЛК у листопаді 2022 року та був визнаний придатний до служби у десантно-штурмових військах. Того ж дня співробітники ТЦК виписали чоловікові "бойову" повістку, однак чоловік у визначений час не прибув у місце збору.

У суді чоловік пояснив, що не мав наміру ухилитись від мобілізації. Він нагадав, що добровільно прибув до ТЦК без повістки та пройшов ВЛК. Однак наступного дня, коли він збирав речі, йому зателефонували з ТЦК і повідомили, що неправильно вказали прізвище обвинуваченого у "бойовій" повістці та попросили приїхати для виправлення помилки та отримання нової повістки. Однак чоловік відмовився, він пояснив, що займається покупкою речей, необхідних для відправки на службу.

Обвинувачуваний пояснив свою відмову їхати у пункт збору за помилковою повісткою таким чином: якби з ним щось трапилося під час служби, його навіть не змогли б розшукати родичі, оскільки вказане неправильне прізвище.

Співробітники ТЦК у суді підтвердили, що виписали повістку з помилкою і намагалися її виправити.

Окремо суд дійшов висновків, що орган досудового розслідування не досліджував і не збирав докази щодо поважності і причини не прибуття до ТЦК обвинуваченого. Також слідчі не врахували той факт, що форма повістки не відповідає вимогам законодавства.

Тож суд постановив відсутність у діях обвинуваченого прямого умислу на ухилення від призову під час мобілізацію.

Нагадаємо, раніше на Чернігівщині чоловік з психічними розладами отримав тюремний термін за ухилення від мобілізації.