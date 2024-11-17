Ворог атакував Закарпаття: було чутно вибухи, у горах зафіксували падіння дрона

фото ілюстраційне: соцмережі

Вранці, 17 листопада, під час масованої ракетно-дронової атаки по території України під ворожим вогнем опинилася і територія Закарпатської області

Про це повідомив начальник Закарпатської ОВА Мирослав Білецький, передає RegioNews.

Зокрема, як зазначив посадовець, у гірській місцевості в Мукачівському районі області зафіксували падіння дрона. Наразі його тип встановлюється.

Також Білецький повідомляв про рух ракет у повітряному просторі області. Місцеві медіа повідомили, що у районі Мукачева лунали вибухи.

Внаслідок атаки ворога у Закарпатській області люди не постраждали, також не надходило даних про руйнування.

Наразі тривають пошуки місця, де впав російський безпілотник.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що вночі та вранці 17 листопада російські війська запустили по Україні приблизно 120 ракет різного типу та 90 безпілотників.

Також стало відомо, що у Львівській області внаслідок ракетної атаки загинула жінка. Ще двоє людей поранені. Є пошкодження критичної інфраструктури.