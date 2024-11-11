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11 ноября 2024, 00:11

На Закарпатье при попытке побега за границу задержали мобилизованного владелеца гостиниц в Буковеле, – СМИ

11 ноября 2024, 00:11
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фото: Виталий Глагола
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Правоохранители в Закарпатье задержали пограничника, пытавшегося незаконно переправить через границу дезертира. Злоумышленников задержали всего в 100 м от границы

Об этом сообщил закарпатский журналист Виталий Глагола, передает RegioNews.

Задержание сотрудника Пограничной службы произошло 9 ноября, примерно в 16 часов в окрестностях Тячева.

Полицейские остановили автомобиль Renault Duster, за рулем которого был мастер-сержант Анатолий Коротченко. Он работает водителем внутренней безопасности Мукачевского пограничного отряда. Этот человек, вероятно, пытался незаконно переправить пассажира через границу.

Также известно, что в салоне автомобиля полицейские обнаружили солдата, самовольно покинувшего свою часть. Чтобы избежать проверок на блокпостах, Коротченко использовал оперативный талон, выданный на служебный транспорт. Несмотря на эту защиту, машину задержали на подъезде к границе.

Оказалось, что пассажир автомобиля - мобилизованный военный, местный бизнесмен Дмитрий Марина. Он является владельцем двух отелей в Буковеле.

О бегстве, как рассказал журналист, Марина договорился с начальником отдела внутренней безопасности Мукачевского пограничного отряда Александром Шевчуком. Мастер-сержант Коротченко на допросе рассказал, что выполнял указания Шевчука.

Напомним, ранее в окрестностях Ужгорода пограничники Чопского отряда обнаружили и задержали группу нарушителей. Четверо мужчин призывного возраста пытались незаконно пересечь границу со Словакией.

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