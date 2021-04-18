В Ужгороді побили вікна в будинку місцевої депутатки від "ОПЗЖ"

У фракції вважають, що таким чином депутатам погрожують, щоби добитися "правильних" рішень із земельних питань

У фракції вважають, що таким чином депутатам погрожують, щоби добитися "правильних" рішень із земельних питань

Фото: Мирослава Роман Фейсбук

Про це сама Роман, а також місцева фракція "ОПЗЖ" розповіли на своїх сторінках у Фейсбуці.

Як розповіла депутатка у коментарях Першому.com.ua, почалося все близько десятої вечора. Чоловік депутатки залишив увімкненим світло у ванній кімнаті, а 14-річна донька у гардеробі. За лічені хвилини двоє невідомих чоловіків під’їхали до будинку на таксі. Дочекавшись поки автомобіль від’їде, вони почали закидувати будинок цеглою. Кидали саме на другий поверх будинку у вікна, де було світло. На момент події у будинку крім Мирослави, її чоловіка та доньки нікого не було. Ніхто з них не постраждав.

Одну цеглину мешканці будинку знайшли у ванній кімнаті, дві на балконі, ще одна розбивши вікно та пролетівши через кімнату, опинилася в коридорі.

Це повинні були бути дуже сильні чоловіки, адже жбурляти такими цеглинами з такою силою не кожен зможе. Ситуація насправді набагато страшніша ніж здається, все могло закінчитися набагато гірше. Мене дивує те, що відбуваються такі речі майже в центрі міста, не в пізній годині, а в момент, коли ще купа людей гуляють набережною”, – розповіла Роман.

На місце події викликали поліцію та працівників ДСО.

Ситуацію також прокоментував голова фракції "ОПЗЖ” в Ужгородській міськраді Андрій Погорелов. Він розповів, що напередодні сесії міськради, яка відбулася 31 березня, де йшлося про так званий "дерибан” землі в Ужгороді, повідомлення з погрозами та ганебним вмістом отримувала також інша депутатка від "ОПЗЖ” Юліана Бокоч.

Можу припустити, що ці дві ситуації пов’язані між собою і стосуються вони саме нашої принципової позиції щодо тих ганебних рішень, які були прийняті на сесії, та згідно з якими, озеленені земельні ділянки міста повинні передатися під приватне користування. Наша позиція – захистити інтереси громади та не допустити цього. Ми зверталися до міського голови з проханням накласти вето на такі неправомірні рішення. Та з переліку питань (їх було більше 5-ти), голова міста "заветував” лише одне. На жаль, мер не побачив порушень у більшості з них, - вважає Погорєлов.

Нагадаємо, 8 квітня працівники патрульної поліції затримали заступника міського голови Ужгорода Василя Пинзеника в стані алкогольного сп'яніння за кермом.