В Ужгороде побили окна в доме местного депутата от "ОПЗЖ"

Во фракции считают, что таким образом депутатам угрожают, чтобы добиться "правильных" решений по земельным вопросам

Во фракции считают, что таким образом депутатам угрожают, чтобы добиться "правильных" решений по земельным вопросам

Фото: Мирослава Роман Фейсбук

Об этом сама Роман, а также местная фракция "ОПЗЖ" рассказали на своих страницах в Фейсбуке.

Как рассказала депутат в комментариях Першому.сом.иа, началось все около десяти вечера. Муж депутата оставил включенным свет в ванной комнате, а 14-летняя дочь в гардеробе. За считанные минуты двое неизвестных мужчин подъехали к дому на такси. Дождавшись пока автомобиль отъедет, они начали забрасывать дом кирпичом. Бросали именно на второй этаж дома у окна, где было светло. На момент происшествия в доме кроме Мирославы, ее мужа и дочери никого не было. Никто из них не пострадал.

Один кирпич жильцы дома нашли в ванной комнате, две на балконе, еще один разбив окно и пролетев через комнату, оказался в коридоре.

Это должны были быть очень сильные мужчины, ведь швыряться такими кирпичами с такой силой не каждый сможет. Ситуация на самом деле намного страшнее чем кажется, все могло закончиться гораздо хуже. Меня удивляет то, что происходят такие вещи почти в центре города, не в поздний час, а в момент, когда еще куча людей гуляющих по набережной”, – рассказала Роман.

На место происшествия вызвали полицию и сотрудников ГСО.

Ситуацию также прокомментировал председатель фракции "ОПЗЖ” в Ужгородском горсовете Андрей Погорелов. Он рассказал, что накануне сессии горсовета, которая состоялась 31 марта, где речь шла о так называемом "дерибане” земли в Ужгороде, сообщения с угрозами и позорным содержанием получала также другая депутат от "ОПЗЖ” Юлиана Бокоч.

Могу предположить, что эти две ситуации связаны между собой и касаются они именно нашей принципиальной позиции относительно тех позорных решений, которые были приняты на сессии, и в соответствии с которыми, озелененные земельные участки города должны передаться под частное пользование. Наша позиция – защитить интересы общества и не допустить этого. Мы обращались к городскому голове с просьбой наложить вето на такие неправомерные решения. И из перечня вопросов (их было более 5-ти), глава города "ветировал” лишь один. К сожалению, мэр не увидел нарушений в большинстве из них, - считает Погорелов.

Напомним, 8 апреля сотрудники патрульной полиции задержали заместителя городского головы Ужгорода Василия Пинзеника в состоянии алкогольного сп'опьянения за рулем.