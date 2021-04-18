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18 апреля 2021, 17:57 315

В Ужгороде побили окна в доме местного депутата от "ОПЗЖ"

18 апреля 2021, 17:57 315
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Во фракции считают, что таким образом депутатам угрожают, чтобы добиться "правильных" решений по земельным вопросам
Во фракции считают, что таким образом депутатам угрожают, чтобы добиться "правильных" решений по земельным вопросам
Фото: Мирослава Роман Фейсбук
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Вечером 17 апреля двое неизвестных забросали кирпичами окна в доме депутата Ужгородского городского совета от партии «ОПЗЖ» Мирославы Роман.

Об этом сама Роман, а также местная фракция "ОПЗЖ" рассказали на своих страницах в Фейсбуке.

Как рассказала депутат в комментариях Першому.сом.иа, началось все около десяти вечера. Муж депутата оставил включенным свет в ванной комнате, а 14-летняя дочь в гардеробе. За считанные минуты двое неизвестных мужчин подъехали к дому на такси. Дождавшись пока автомобиль отъедет, они начали забрасывать дом кирпичом. Бросали именно на второй этаж дома у окна, где было светло. На момент происшествия в доме кроме Мирославы, ее мужа и дочери никого не было. Никто из них не пострадал.

Один кирпич жильцы дома нашли в ванной комнате, две на балконе, еще один разбив окно и пролетев через комнату, оказался в коридоре.

Это должны были быть очень сильные мужчины, ведь швыряться такими кирпичами с такой силой не каждый сможет. Ситуация на самом деле намного страшнее чем кажется, все могло закончиться гораздо хуже. Меня удивляет то, что происходят такие вещи почти в центре города, не в поздний час, а в момент, когда еще куча людей гуляющих по набережной”, – рассказала Роман.

На место происшествия вызвали полицию и сотрудников ГСО.

Ситуацию также прокомментировал председатель фракции "ОПЗЖ” в Ужгородском горсовете Андрей Погорелов. Он рассказал, что накануне сессии горсовета, которая состоялась 31 марта, где речь шла о так называемом "дерибане” земли в Ужгороде, сообщения с угрозами и позорным содержанием получала также другая депутат от "ОПЗЖ” Юлиана Бокоч.

Могу предположить, что эти две ситуации связаны между собой и касаются они именно нашей принципиальной позиции относительно тех позорных решений, которые были приняты на сессии, и в соответствии с которыми, озелененные земельные участки города должны передаться под частное пользование. Наша позиция – защитить интересы общества и не допустить этого. Мы обращались к городскому голове с просьбой наложить вето на такие неправомерные решения. И из перечня вопросов (их было более 5-ти), глава города "ветировал” лишь один. К сожалению, мэр не увидел нарушений в большинстве из них, - считает Погорелов.

Напомним, 8 апреля сотрудники патрульной полиции задержали заместителя городского головы Ужгорода Василия Пинзеника в состоянии алкогольного сп'опьянения за рулем.

Ужгород ОПЗЖ депутат нападение угрозы

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