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16 квітня 2021, 15:01 2001

На Київщині ініціювали відставку керівництва облради

16 квітня 2021, 15:01 2001
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Депутати занепокоєні відсутністю регулярної роботи облради
Депутати занепокоєні відсутністю регулярної роботи облради
Фото: з відкритих джерел
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Депутати Київської обласної ради ініціюють на найближчій сесії розгляд питання про висловлення недовіри нинішньому керівництву ради - голові Київської облради Олександру Склярову та його заступникам Марині Сапожко та Валерію Ксьонзенку. 

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Facebook-сторінку фракції "Європейська солідарність" в Київській облраді.

Зокрема зазначається, що звернення, яке сьогодні передали до апарату ради, підписали всі депутати фракції "ЄС" та депутати фракції "За майбутнє".

Майже за пів року роботи Київської обласної ради VIII скликання було проведено лише одну сесію. Нас обурює, що керівництво КОР блокує роботу в комісіях майже половини депутатського корпусу! Це суттєво впливає на ефективність роботи Київської обласної ради в інтересах мешканців Київщини", - йдеться у зверненні.

Депутати вважають, що через дії керівництва облради ситуація в регіоні погіршується.

Нагадаємо, 14 березня Олександра Дубінського зняли з посади голови Київської обласної організації "Слуги народу”.

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облрада фракція Європейська солідарність депутат керівник відставка

 
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