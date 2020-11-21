Названо кількість кримінальних справ, які порушили під час місцевих виборів

Всього надійшло 16 664 заяви і повідомлення про порушення виборчого законодавства

Всього надійшло 16 664 заяви і повідомлення про порушення виборчого законодавства

Фото з відкритих джерел

З початку виборчої кампанії, 5 вересня, правоохоронці відкрили 1154 кримінальних проваджень щодо місцевих виборів в Україні. Всього надійшло 16 664 заяви і повідомлення про порушення виборчого законодавства.

Про це пише RegioNews з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Наголошується, що 737 справ було порушено за фактами порушення виборчого законодавства, а ще 417 - пов'язані з виборчим процесом.

Також правоохоронці склали 2 480 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень, пов'язаних з порушенням виборчого законодавства.

Нагадаємо, раніше у Комітеті виборців пояснили низьку явку в другому турі виборів.